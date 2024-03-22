الأفلان يثمن عاليا قرار الرئيس تبون بإجراء إنتخابات رئاسية مسبقة

تلقى حزب جبهة التحرير الوطني بارتياح كبير قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإجراء الانتخابات الرئاسية شهر سبتمبر المقبل.

وحسب بيان للحزب، يعتبر هذا القرار السيادي ترجمة للحرص الدائم على الحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية.

وكذا استقرار المؤسسات واحترام إرادة الشعب الجزائري الحرة والسيدة في انتخاب من يحكمه في انتخابات تعددية شفافة ونزيهة وفي أجواء ديمقراطية.

وأضاف البيان، أنه وفي الوقت الذي كانت فيه بعض الابواق الاعلامية خارج الوطن تروج لتأجيل الانتخابات الرئاسية. ها هي الجزائر تسكت كل من يشكك في أنها دولة مؤسسات ونموذج مثالي في الديمقراطية واحترام الدستور. بالاعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة خلال الثلث الاخير في هذه السنة.

وتابع البيان، أن حزب جبهة التحرير الوطني يثمن عاليا هذا القرار وسيكون قوة داعمة لانجاح هذا الحدث الوطني الكبير. والذي سيكون محطة كبرى لتعزيز التحول المشهود الذي تعيشه بلادنا في مختلف المجالات.

ويدعو الحزب كل القوى الفاعلة، احزابًا ومجتمعًا مدنيًا وفواعل اجتماعية وكل مكونات النخبة في بلادنا. إلى جعل هذا الاستحقاق الوطني الهام موعدًا جديدًا لجزائر منتصرة، قوية بمؤسساتها وشعبها وجيشها العتيد.