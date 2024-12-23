الأفلان يثمن قرارات مجلس الوزراء الأخير

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له اليوم القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير حول القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، والإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد المعلمين، إضافة إلى اعتماد القانون الأساسي لقطاع الصحة، واستحداث مقاطعات إدارية جديدة.

واعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن هذه القرارات تعكس رؤية استراتيجية لرئيس الجمهورية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعزيز قدراتهم الشرائية.

كما أشاد بالهبة الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي جسدت وعي الشباب الجزائري بخطورة التحديات الخارجية. حملة هاشتاغ أنا مع بلادي أثبتت التفاف الشعب حول قيادته السياسية وجيشه الوطني.

يضيف البيان أن الجزائر اليوم حراكًا تنمويًا ملموسًا يؤكد التزام السلطات العليا بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. بفضل الإرادة السياسية الراسخة وحكمة القيادة، تواصل البلاد تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الشعب.