الأفلان يثمّن الظروف التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) عن ارتياحه للظروف الجيدة التي عرفتها انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أمس الأحد.

وهنّأ الأمين العام للأفلان، عبد الكريم بن مبارك، مرشحي الحزب الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وفي بيانه، أشاد “الأفلان” بروح المسؤولية التي تحلى بها المنتخبون الذين التزموا بالتصويت لمرشحي الحزب. في ظل المنافسة الكبيرة بين المترشحين.

وفي الأخير، ثمّن “الأفلان” الظروف الرائعة التي ميزت العملية الانتخابية.