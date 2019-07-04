الأفلان يثني على مقاربة بن صالح ويدعو لحوار بناء للخروج من الأزمة

دعا حزب جبهة التحرير الوطني، جميع الفاعلين إلى التحلي بالتعقل والتبصر وانتهاج سبل الحوار البناء، من أجل إيجاد المخارج الآمنة للأزمة.

وأثنى في البيان الصادر عن الأفلان، اليوم الخميس، المقاربة الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، من أجل الخروج الى بر الأمان، وتعهده بأن يبذل قضارى جهده في أي عمل ضمن الأطر الدستورية المحافظة على ديمومة الدولة ومؤسساتها.

وأشار البيان، أن استذكار عيد الاستقلال فرصة لاستلهام العزم والحزم، لمواجهة الرهانات والتحديات وحماية أمن البلاد.

وأضاف “إن سجل الاستعمار البغيض الملطخ بالجرائم والإبادة الجماعية يبقى شاهدا ووصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية.

وجدد الأفلان وفاء أبناء الحزب لتاريخنا المجيد، معتزين بجيشهم النوفمبري، وتقديرهم لمجاهداتنات ومجاهدينا واقتداء شباب اليوم بهم في مسار بناء الجزائر.