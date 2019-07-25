الأفلان يجمد عضوية ولد عباس.. يحذر بوشارب ويحيل بوعلاق على لجنة الإنضباط

قررت لجنه الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الخميس، تجميد عضوية الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، من اللجنة المركزية.

ووجهت لجنة انضباط حزب الأفلان، لرئيس البرلمان السابق، معاذ بوشارب، تحذيرا، بعد محاولته إحداث فتنة داخل بيت الأفلان، بغرض تدميره.

وحث الأمين العام للحزب، محمد جميعي، لجنه الانضباط ، على عدم التسامح مع من يريد خلخة الحزب.

وفي ذات السياق، قال محمد جميعي، إن الانقسامات داخل صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، بدأت منذ 2002.

واتهم، جميعي، النائب، مصطفى بوعلاق، بمحاولة خلخلة كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، وخلق كتلة موازية.

وقال جميعي ” مصطفى بوعلاق خدع مهري من قبل، والخداع من عاداته”.

كما كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن إحالة ملف مصطفى بوعلاق لجنة الانضباط.