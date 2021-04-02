الأفلان يجمّد عضوية 3 أعضاء بالمكتب السياسي

قرر أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم إلغاء قرارات تعيين وتجميد عضوية في المكتب السياسي.

وحسب بيان الافلان أصدر أبو الفضل بعجي 3 قرارات تتضمن إلغاء قرارات تعيين، وتجميد العضوية في المكتب السياسي.

ويتعلق الامر بإلغاء قرار تعيين محمد عليوي عضوا في المكتب السياسي مكلفا بالفلاحة والتنظيمات المهنية وتجميد عضويته في المكتب السياسي.

كما قرر الامين العام للأفلان إلغاء قرار تعيين أحمد بناي عضوا في المكتب السياسي مكلفا بالنقابات وجمّد عضويته

أبو الفضل بعجي ألغى قرار تعيين السيد محمود خذري عضوا في المكتب السياسي مكلفا بالمنتخبين كما جمّد عضويته.

وأشار بيان الافلان أن هذه القرار تستند إلى أحكام مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.