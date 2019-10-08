الأفلان يحضر لعقد اللجنة المركزية و المؤتمر و يكشف عن موقفه من الرئاسيات

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” عن الشروع في تجنيد كل قواعد الحزب و إطاراته من أجل إنجاح الرئاسيات المقبلة بالموازاة مع الشروع في تحضيرات عقد اللجنةالمركزية و المؤتمر.

وحسب بيان للأمين العام للحزب العتيد علي صديقي فإن التغييرات للحياة السياسية التي تمر بها البلاد تستدعي إعادة تشخيص لواقع الحزب.

و تستلزم الإستراتيجية الجديدة للحزب كشف خلفيات الحملة الشرسة التي يتعرض لها، و جعله أكثر واقعية للمرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار قال الأمين العام بالنيابة للحزب في بيانه، بأنه سيتم تجنيد مناضلي الحزب و منتخبيه في البرلمان بغرفتيه و أعضاء اللجنة المركزية و المحافظين لتنظيم لقاءات دورية و مناطقية لتشخيص الوضعية الحالية.

و ستهدف هذه اللقاءات إلى تحضير انعقاد الجنة المركزية في أجالها المحددة فضلا عن التحضير لإنعقاد مؤتمر الحزب في أجاله القانونية

كما أعلن الأمين العام للحزب عن الشروع في إستشارة واسعة مع قيادة الحزب لإتخاذ موقف موحد من الرئاسيات لمقبل و العمل على إنجاحها