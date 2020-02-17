الأفلان يحيي ذكرى اليوم الوطني للشهيد بأنشطة متنوعة

يحيي حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الوطني للشهيد، من خلال أنشطة متنوعة يميزها رفع العلم الوطني وبث الأناشيد الوطنية وإقامة محاضرات وندوات.

وحسب بيان للحزب، يغتنم مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني، هذه الذكرى لكي يتقاسموا مع إخوانهم المواطنين الاحتفاء بهذه المناسبة في إطار وحدة الشعب والوطن، التي رسختها مرة أخرى الهبة الشعبية السلمية والحضارية.

وجاء في البيان: “تحيي بلادنا هذه الذكرى، في ظروف جيدة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية مما يبعث على الإطمئنان لترجمة مضامين بيان أول نوفمبر إلى انجازات ملموسة، تضمن شروط الحياة الكريمة للمواطن وإقامة دولة الحق والقانون”.

مضيفا: “وإننا نتذكر في هذا اليوم، شهداء الحرية مجددين العهد على الوفاء للرسالة التي حملونا اياها من أجل مواصلة النضال لبناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والعدالة والتنمية، جزائر حلم ها الشهداء وكما يريدها الشعب”

ويتزامن إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد، مع مرور سنة على الحراك الشعبي الذي رفع عاليا صوت الشعب السيد من خلال قرارات جريئة وإجراءات ملموسة تهدف إلى تغيير منظومة الحكم، والاستجابة إلى انشغالات المواطننين وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، يضيف البيان.

وأورد البيان، أن الجزائر تحتاج في هذا الضرف الذي يتميز بضغوط عددية داخلية وخارجية، إلى كل كلمة تجمع ولا تفرق، وإلى تقوية الجبهة الداخلية بما يضمن رص الصف الوطني، ووضع المجتمع خارج الصراعات.

ويغتنم حزب جبهة التحرير الوطني هذه المناسبة، ليترحم بخشوع على الشهداء الأبرار الذين كرمهم الله بآيات الثناء وكرمهم بالخلود، كما يتوجه يتحية إكبار والعرفان لمجاهداتنا ومجاهدينا الأشاوس.