الأفلان يدعو أحزاب العالم لتعزيز التعاون لمجابهة كورونا

تم اليوم الإثنين، المصادقة على مسودة الدعوة المشتركة لأحزاب العالم حول تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الإلتهاب الرئوي الناتج عن وباء كورونا.

وجرى ذلك خلال الإجتماع الإستثنائي لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني و الأحزاب العربية والذي شهد مشاركة الأمين العام للأفلان أبو افضل بعجي.

وحسب ما أفاد به بيان حزب جبهة التحرير الوطني، فإن هذا الإجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لمناقشة تداعيات وباء كورونا وأثره على العلاقات الدولية.

هذا وأثنى بعجي خلال الإجتماع على النتظرة الإستبالقة للجزالئر في محاصرة إنتشار الوباء منذ ظهوره من خلال جملة من التدابير الوقائية.

ومن جهة أخرى، أشاد بعجي بالقرار التي إتخده الرئيس الصيني في قمة الصين-إفريقيا حول كوفيد 19، بالإضافة إلى الدعم التي تقدمه الحكومة الصينية للدول العربية وعلى رأسها القضية الفلسيطينة.