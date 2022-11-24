الأفلان يدعو “حماس” لإتباع خطى جبهة التحرير الوطني في توحيد العمل الثوري

دعا الأمين العام لحزب الأفلان، أبو الفضل بعجي، حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، للاستلهام من تجربة جبهة التحرير الوطني. في توحيدها العمل الثوري بشقيه السياسي والعسكري, في سبيل توحيد قيادة ثورة التحرير الممثلة للشعب الجزائري.

كما ذكرت “وأج”، نقلا عن بيان للحزب، أن بعجي أكد خلال استقباله لوفد “حماس” على “الدعم الثابت”. “الذي التزمت ولازالت تلتزم به الجزائر، كدولة، وهو نفس موقف حزب جبهة التحرير الوطني”.

في حين، ذكر الأمين العام بالمساعي الحثيثة والخالصة التي أولاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, لتوحيد صف الفصائل الفلسطينية. والتي توجت بالتوقيع على “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية. وكذا تضمين هذا السعي في البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الـ31 التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الجاري.

كما دعا الأفلان حماس “للاستلهام من تجربة جبهة التحرير الوطني في توحيدها العمل الثوري بشقيه السياسي والعسكري”. و”تمكنها آنذاك من القضاء على مختلف الاتجاهات والاجتهادات تجاه المستعمر الفرنسي”. “في سبيل توحيد قيادة الثورة الممثلة للشعب الجزائري”.

ولفت البيان أن رئيس وفد حركة “حماس”، زاهر جبارين، نوه بـ”إتاحة الأمين العام للحزب الفرصة للاستلهام من تاريخ الحزب العريق”. مجددا الشكر لرئيس الجمهورية على كل ما قدمه ويقدمه لصالح القضية الفلسطينية.

كما نوه بالموقف الجزائري حكومة وشعبا, الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني, “وهو الموقف الذي يمثل كل الشرفاء في العالمين العربي والإسلامي”.

وأضاف بيان الحزب أن الجانبين تناولا خلال اللقاء “سر الترابط بين الجزائريين والفلسطينيين منذ الحروب الصليبية”. و”كذا تاريخ الهجرات الجزائرية لفلسطين، وما عقب ذلك من تجذر للعائلات الجزائرية في مختلف ربوع فلسطين”.