الأفلان يدعو مناضليه للإلتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

دعا حزب جبهة التحرير الوطني مناضليه في جميع جهات البلاد إلى الإلتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأفادت الحزب، اليوم الإثنين في بيان له، أنه يتوجب على كل مناضليه التحلي بالحيطة والحذر لتجنب انتشار الفيروس و الإبتعاد عن الإستخفاف واللامبالاة، وكذا المساهمة في حملات التوعية الواسعة.

كما دعا الحزب أيضا مناضليه إلى التكامل مع جهود السلطات العمومية في التجند والوعي لحماية الجزائر من أخطار هذا الفيروس.

وأمر الحزب بالإبتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والإكتظاظ والإحتكاك لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وحياتهم.