الأفلان يرحب بدعوة ڨايد صالح لإستدعاء الهيئة الناخبة

رحب حزب الافلان بمقترحات نائب وزيرالدفاع وقائد أركان الجيش ڨايد صالح بتحديد الاجال القانونية لإستدعاء الهيئة الناخبة لإنتخاب رئيس الجمهورية.

واضاف بيان الحزب اليوم الإثنين أن هذه الإقترحات جاءت إستجابة للمطالب الشعبية بالإسراع في تنظيم إنتخابات رئاسية.

كما ثمن الافلان هذه المقترحات التي تنسجم مع مبادئ الحزب الذي يأكد بإستمرارة على ضرورة إجراء إنتخابات رئاسية في اقرب الاجال.

وهذا في ظل إحترام الدستور وقوانين الجمهورية تنظيم وإشراف مباشر من هئية الوطنية لها كل السيادة والسلطة في تنظيم العملية الإنتخابات.

وذات السياق جدد الأفلان إستعداده في المساهمة الفعالة وتجنيد كل مناضليه ومحبيه من اجل المشاركة القوية في الأستحقاق الرئاسي.

من جهة اخرى أشاد الأفلان بالعمل لجنة الوساطة والحوارالتي تحملت مسؤولية تاريخية في ظرف بالغ التعقيد لإخراج البلاد من الازمة.

هذا وقد أكد الفريق ڨايد صالح اليوم الإثنين على ضرورة إستدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري.

وذلك خلال كلمة ألقاها خلال زيارته التفقدية للناحية العسكرية الرابعة.