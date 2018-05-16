الأفلان يستنكر جريمة المحتل الصهيوني ضدّ الفلسطنيين

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن تنديده الشديد إزاء الجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق المتظاهرين الفلسطنيين.

والتي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا.

وحسب بيان للأفلان، فإنّ هذه الجريمة المتزامنة مع يوم النكبة في ذكراها السبعين هزّت مشاعر المسلمين والعالم بأسره.

بعد مواصلة الإحتلال الصهيوني عدوانه ضدّ الفلسطنيين ، ضاربا عرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني.

وجدّد الحزب العتيد موقفه الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله، إلى غاية تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة و عاصمتها الأبدية “القدس”.

كما ترحّم في الأخير على أرواح الشهداء الذين راحو ضحية هذا الإعتداء الهمجي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.