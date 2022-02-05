الأفلان يسيطر على مقاعد مجلس الأمة بولايات الوسط والغرب

مع استثناءات صنعها الأرندي والأحرار ببعض الولايات

بسط حزبا الأرندي والأفلان سيطرتهما على نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حسب النتائج المؤقتة لعملية الاقتراع التي جرت بولاية الغرب والوسط.

ففي ولاية المسيلة، تمكن الأرندي من الظفر بمقعد في مجلس الأمة، بعدما تمكن المترشخ دغة الميهوب من تجاوز كافة منافسيه الستة، بمجموع 404 صوت، متقدما على ملاحقه من الأفلان بـفارق 150 صوت.

وفي ولاية تيسمسيلت، أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والتي جرت أمس السبت بقاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني عضو المجلس الشعبي الولائي مواز العربي بعد أن حقق فوزا ساحقا على منافسيه الخمسة الممثلين في مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب صوت الشعب وثلاثة أحرار.

وتحصل الفائز بهذه الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة على 312 صوت من أصل 353 صوت.

وفي الشلف، فاز المترشح حبيب نور الدين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بعد حصوله على 403 صوت من أصل 670 صوت مشكل للهيئة الناخبة.

وكان 5 منتخبين قد ترشحوا لهذا الإستحقاق للتنافس على مقعد سناتور عن ولاية الشلف يمثلون كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، القائمة الحرة سهل الشلف وتكتل الأحرار.

وجرت عملية الإنتخاب بالمجلس الشعبي الولائي تحت إشراف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة وبحضور 10 مراقبين تم توزيعهم على مكتبين إنتخابيين.

وفي ولاية البويرة، أعلن مساء أمس عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني زوبيري سمير بعضوية مجلس الأمة. بعدما تمكن من نيل مجموع 235 صوت‎‎، يليه مرشح الارندي فريد بوكريف المتحصل على 124 صوت. ومرشح المستقبل خليف عبد الرزاق ب130 صوت.

وسبق أن فاز المنتخب سمير وزوبيري برئاسة بلدية بير غبالو ، قبل أن يقرر خوض غمار انتخابات التجديد النصفي لـ”السينا”.

وفي الأغواط، فاز رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد خويلدي عن حزب جبهة التحرير الوطني. بمقعد الغرفة العليا للبرلمان للعهدة الممتدة من 2022 إلى 2028.

وتقدم مرشح الأفلان على مرشح حركة مجتمع السلم، الذي نافسه على عضوية مجلس الأمة.

وفي ولاية المدية، فاز ممثل حزب جبهة التحرير الوطني محمد رباح بعضوية مجلس الأمة، بعدما تقدم على كافة منافسيه في انتخابات التجديد النصفي.

وتحصل رباح الذي انتخب قبل أشهر عضوا بالمجلس الولائي على مجموع 380 صوتا.

وفي ولاية البليدة، أفرزت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة عن انتخاب مرشح حزب جبهة التحرير الوطني كمال خليفاتي عضوا جديدا في “السينا”.

وتحصل خليفاتي على 231 صوت من مجموع 522 منتخب.

وفي ولاية غليزان، فجر مرشح قائمة حرة بطاهر لزرق مفاجأة كبيرة بعدما تمكن من الفوز بمقعد الولاية في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت أمس بمقر المجلس الشعبي الولائي لغليزان.

وتحصل المترشح لزرق بطاهر على 162 صوتا من مجموع 655 مسجلا يمثلون الهيئة الناخبة، غاب منهم 7 عن هذا الموعد الانتخابي. فيما حل ثانيا مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي عسال عابد بمجموع 127 صوتا.

وفي ولاية معسكر، ظفر بسايح فريد، رئيس بلدية سيق بمقعد مجلس الأمة خلفا للعضو برحال بن عومر. في اطار إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وفي وهران، أعلن مساء أمس عن فوز المرشح براهيمي المهدي من حزب تاج بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. عن وهران بـمجموع 187 صوتا.

وفي ولاية عين تموشنت، تم الإعلان عن فوز مرشح جبهة التحرير الوطني سي علي شفيق. في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وفي ولاية سيدي بلعباس، فاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمقعد مجلس الأمة بعد الفوز الساحق الذي حققه مرشحه شارف يحي على حساب مرشح حزب جبهة التحرير الوطني.

ومباشرة بعد إعلان النتائج الأولية للحزب خرج العشرات من مناصري متشرح الأرندي وهم يجوبون أزقة الولاية خاصة المقابلة منها لمقر المجلس أين جرت عملية الانتخاب.