الأفلان يشيد بقرار الكناباست بتعليق الإضراب

أشاد حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الأربعاء بقرار نقابة الكناباست بتعليق الإضراب والعودة إلى قاعات التدريس.

و حسب بيان للأفلان، أنّه أشاد بهذا القرار الذي استجاب لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

كما عبر الحزب عن ارتياحه العميق لهذا القرار الذي يخدم مصلحة التلميذ والمدرسة الجزائرية، كما أنّه ثمرةالحوار المتواصلبين وزارة التربية والنقابات المعنية.

وأكّد الأفلان في بيانه، أن دعوة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس للتمسك بالحوار لحل كلّ المشاكل التي طرحت.

بالإضافة إلى استعداد الحزب للأطراف المعنية في حوارهامجسدا مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعميق الحوار.

كما دعا الحزب في الختام كافة الأطراف المعنية لتعبئة كل الطاقات لتدراك الدروس الضائعة