الأفلان يطلق اسم الراحل عبد القادر حجار على قسمة عيون الترك بوهران

الوطني
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الأفلان يطلق اسم الراحل عبد القادر حجار على قسمة عيون الترك بوهران
بقلم نسرين محفوف

أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل على تدشين قسمة عين الترك في وهران بعد إعادة ترميمها.

وأعطى بعجي، اليوم الأربعاء، تعليمات للمحافظ بتسمية القسمة على المناضل الكبير الراحل عبد القادر حجار الذي وافته المنية ليلة أمس.

يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل لفتح جميع القسمات أمام المناضلين.

من جانب آخر، أكد بعجي أهمية التعديل الدستوري لما جاء به من فصل بين السلطات وتعزيز القضاء وغيرها من المواد.

ودعا بعجي مناضلي الأفلان الى رص الصفوف ونبذ التفرقة والخصومات والعمل بكل قوة لإنجاح مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر.


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