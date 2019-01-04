الأفلان يعزز الصدارة والأرندي يفقد مقعد تلمسان

فقد كل من حزب جبهة المستقبل والأحرار مقعدا لكل منهما في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وذلك لصالح حزب جبهة التحرير الوطني.

وكشفت النتائج النهائية التي أعن عنها المجلس الدستوري، عن استفادة الأفلان من مقعدين اثنين إضافيين، بعدما أثبت المجلس عدم أحقية الأحرار وجبهة المستقبل لهما.

وكانت النتائج الأولية أشارت إلى حصول الأفلان على 29 مقعد والأرندي في المرتبة الثانية بـ 11 مقعد قبل إلغاء مقعد تلمسان مع قرار إعادة الإنتخابات.

كما كان حزب جبهة المستقبل في النتائج الأولية يحوز على مقعدين و4 مقاعد للأحرار.