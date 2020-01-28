الأفلان يعزي أفراد الجيش وعائلات شهيدي تحطم الطائرة العسكرية

تقدم علي صديقي، الأمين العام بالنيابة للأفلان، أصاله عن نفسه ونيابة عن أعضاء الحزب، بتعازيه إلى عائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية، وأفراد الجيش وقيادته.

وجاء في بيان للحزب، اليوم الثلاثاء: “فجعت الجزائر بفقد طيارين من أبناء الجيش الوطني الشعبي البواسل، على إثر تحطم الطائرة العسكرية، وهما يؤديان مهمتهما الوطنية”.

مضيفا: “إنها لفاجعة أليمة فقدنا فيها أبناء أشاوس، وهبوا أنفسهم لخدمة الوطن”.

وأورد صديقي: “أتقدم إلى عائلات الضحايا وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي وقيادته، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المكتب السياسي وإطارات ومناضلي حزب الأفلان، بتعازينا القلبية الصادقة، وعميق مواساتها”.

مضيفا: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين برحمته الواسعة ويسكنهما فردوس جناته ويجعل قبرهما روضة من رياض الجنة”.

وإذ نشاطركم الأسى، يضيف صديقي، في هذه المحنة التي ألمت بكم، فإننا نتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقكم صبر أولى العزم، وينزل في قلوبكم السكينة والسلوان وأن يعوضكم عنهم خيرا كثيرا.

وتوفي عسكريين إثنين من طاقم طائرة حربية ونوعها “سوخوي”، بعد سقوطها في المكان المسمى قرعة تيمرقنين التابعة لبلدية عين الزيتون في أم البواقي.