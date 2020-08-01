الأفلان يعزي عائلة المستشار الإعلامي وعضو اللجنة المركزية عبد المجيد بن حديد

بعث الأمين العام لحزب الأفلان أبو الفضل بعجي، برقية تعزية إلى عائلة المستشار الإعلامي وعضو اللجنة المركزية عبد المجيد بن حديد.

وجاء في البرقية “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون” ، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن لفراق هذا المناضل الفذ، والرجل الشهم والأخ الوفي والوطني الصادق الذي خدم بلاده بكل صدق، وكان في قمة المسؤولية والكفاءة والتجرد.

وأضاف ” إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. وإنا على فراقك يا أخانا عبد_المجيد لمحزونون”.. “إنها لحظة صعبة وامتحان قاس لإيماننا جميعا.. زوجته الكريمة، وعائلته الصغيرة وكل إخوانه في النضال..

بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم باسمي الخاص وباسم كل مناضلات ومناضلي الحزب، بأحر مشاعر التعازي وأصدق عبارات المواساة للعائلة الكريمة.. وأدعو الله أن يتغمد فقيدنا الغالي برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته، وينزل على أهله وذويه صبرا وسلوانا جميلا”.