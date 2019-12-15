“الأفلان” يعلق على فوز عبد المجيد تبون في الرئاسيات

هنأ حزب جبهة التحرير الوطني، الرئيس المنتخب الجديد عبد المجيد تبون، على الثقة التي وضعها الشعب به.

وقال الأمين العام بالنيابة، إن أبناء الشعب من خلال الانتخاب برهن على وعيه العالي،وحسه الوطني وإرادته القوية ببناء مستقبل بلاده.

وأشاد صديقي، بالصورة الحضارية التي ميزت الانتخابات الرئاسية وتضافر جهود مؤسسات الدولة و على رأسها الجيش الوطني الشعبي.

وأكد المتحدث، عن دعم الأفلان، لمسعى الرئيس الجديد النبيل في خدمة الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة.

وجاء في برقية التهنئة، “ان الحزب يراهن على كفاءتكم وخبرتكم ووطنيتكم، وما تتمتعون به من حكمة وحنكة”.