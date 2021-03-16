الأفلان يعلن مشاركته في الإنتخابات التشريعية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعج، عن مشاركة الأفلان في الإنتخابات التشريعية.

وصادق أمناء المحافظات بالأغلبية، على مشاركة الأفلان في الانتخابات التشريعية.

وأكد بعجي، أن المترشحين سيكونون ذو استقامة ونظافة اليد وبعيدين عن قضايا الفساد.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتصدى لكل السلوكيات المشينة التي جعلت مكاتب الأفلان ليس بالمستوى المطلوب.

وتابع إن الانتخابات التشريعية القادمة تعد امتحان مصيري للأفلان، أولها اختيار المترشحين الذي يعود هذه المرة إلى هياكل الحزب.

وأورد بعجي: “الانتخابات القادمة تختلف عن كل الانتخابات السابقة التي عرفتها بلادنا، خاصة في ظل شعب يريد التغيير وتعهد الرئيس بمرافقة هذه المطالب”.

وتابع ذات المتحدث: “سأتصدى لكل التصرفات والسلوكيات المشبوهة وسأطهر الحزب منها، وسأحارب الفساد”.

وأضاف: “أتعهد أمامكم والله لن يترشح في قوائم الأفلان كل من يشتبه في تورطه في قضايا فساد”.

ومن جهة أخرى، كشف بعجي، إن الحزب الآن يشهد حركية كبيرة، مشيرا إلى إن تدعيم الشباب والكفاءات أعطى املا للمناضلين.

وأورد أبو الفضل بعجي:”يعلم الله أنني لا أنتمي لأي تكتلات أو أعمل بأوامر فوقية ولا تقودني مصالح شخصية وسأمضي في مسار التغيير إلى أبعد الحدود”.

وأضاف بعجي: “قمنا بالعديد من التجمعات الشعبية الناجحة في مختلف ولايات الوطن لإعادة الثقة في نفوس المناضلين”.

وبخصوص الاحتجاجات لبعض من أعضاء اللجنة المركزية، قال بعجي: “أنا لا أرضخ للابتزازات والافتزازات”.

وكشف الأمين العام للأفلان، إن عضوا من اللجنة المركزية استولى على مكتب الأفلان في إحدى الولايات وأقام فيه، وعندما تم إخراجه منه جاء ليحتج.

وأضاف: “يوجد 12 عضوا من اللجنة المركزية الذين يحتجون بالقرب من مقر الأفلان وأعرف تاريخهم جيدا”.

وتابع: “أريد ترك بصمة طيبة في الحزب، لست هنا لخلق المشاكل مع أي طرف”.

وبخصوص الذين يدعون عدم مشاركة الأفلان في الإنتخابات، أورد بعجي: “سنربح الانتخابات بحول الله”.

أما بخصوص التحالفات، فأكد بعجي إن هذا الموضوع سابق لأوانه وسيفكرون فيه بعد التشريعيات.