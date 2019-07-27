الأفلان يفصح عن التشكيلة الكاملة لأعضاء المكتب السياسي

أفصح حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم السبت، عن التشكيلة الكاملة للمكتب السياسي.

وحسب بيان الأفلان، فبعد تفويض من الامين العام من قبل اللجنة المركزية، وبمقتضى ما أسفرت عليه جلسة الدورة العادية للجنة المركزية يوم الخميس الفارط، بفصر المؤتمرات الدولي، عبد اللطيف رحال.

وبعد مصادقة اللجنة المركزية على المكتب السياسي، يتشكل من العماري محمد، قمقاني الياس، شاكر أحمد، ناصير لطرش، شكيب جوهري، تمامري سيداحمد، كحليش مصطفى، سيدي موسى محمد، سلوغة محمد الصالح، بوضياف عبد اللطيف، ماضي جمال، بومهدي أحمد، بلقاسمي محمد.

كما يتشكل أيضا من حورية الرشيد، طواهرية ابراهيم، جعدي منور، ناصر بطيش، صديقي علي، لفقي محمد، قي آدم، مكي زوليخة، لقوس الهواري، مهدي سمون، معزوزي مصطفى، بوسماحة بوعلام، طيفور بن موسى، غيشاوي ساعد، مقران عبد المالك، سامية موالفي.

وقد تم تعيين 7 مستشارين مكلفين بمهام لدى الأمين العام، وهم بعجي أبو الفضل، عبد المجيد سي عفيف، بنور كريم، زحالي عبد القادر، خلوي مصطفى، الشريف محمد، ناصر فراح.

وتم تعيين 5 أعضاء على ديوان حزب جبهة التحرير الوطني، وهم فضيل سعد الدين، نذير بولقرون، فريحة عمار، بلال لميطة، رفيقة مخفي.