الأفلان يكتسح البرلمان.. هذه عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب

كشف كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، أن حزب جبهة التحرير الوطني قد تحصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وأضاف خلفان خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الإثنين، للكشف عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، أن حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز بـ 90 مقعداً “داخل الوطن: 85 مقعدا، خارج الوطن: 5 مقاعد”. أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد فاز بـ 73 مقعدا “داخل الوطن: 71مقعدا، خارج الوطن: 2 مقاعد”. في حين حزب جبهة المستقبل فاز بـ 59 مقعدا “داخل الوطن: 57 مقعدا، خارج الوطن:2 مقاعد”.

أما حركة مجتمع السلم فاز بـ 43 مقعدا داخل الوطن، حركة البناء الوطني فاز بـ 38 مقعدا “داخل الوطن: 37 مقعدا، خارج الوطن: 1 مقعد”. أما الأحرار فقد تحصلوا على 32 مقعدا “داخل الوطن: 30 مقعدا، خارج الوطن: 2 مقاعد. حزب صوت الشعب فاز بـ 17 مقعدا داخل الوطن.

وكشف ذات المتحدث، أن جبهة القوى الإشتراكية فاز بـ 12 مقعدا داخل الوطن، حزب الحرية والعدالة 6 مقاعد، حزب الفجر الجديد 6 مقاعد، حزب الكرامة 5 مقاعد.