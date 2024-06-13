الأفلان يناشد الرئيس تبون الترشح لعهدة جديدة

ناشد حزب جبهة التحرير الوطني، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للترشح لعهدة جديدة.

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني: “اعتبارا للحصيلة الايجابية المحققة والمؤشرات القوية المحفزة وعلى أكثر من صعيد وفي شتى المجالات. تدعو إلى الاعتزاز والتفاؤل والعمل على مزيد التقدم والازدهار. فإنني أهيب برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مواصلة مسيرته التنموية الشاملة الواعدة. وألتمس منه الترشح لعهدة دستورية للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 07 سبتمبر2024، وكلنا ثقة في التزامكم اللامشروط لخدمة البلاد والشعب الجزائري الأبي بتفاني وإخلاص”.

وأضاف ذات المسؤول: “إن العهدة الرئاسية الجديدة، لابن الجزائر البار، ابن الشعب المخلص، هي مطلبنا جميعا. مطلب حزبنا الرائد، مطلب المواطنين في ربوع الجزائر. جنوبها وشمالها، شرقها وغربها، لتكريس الاستقرار واستكمال المسيرة”.

وتابع بالقول: “إن هذه المناشدة المخلصة والصادقة، هي عربون وفاء وتقدير وعرفان إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. الذي عاهد الشعب فأوفى بالعهد. وإننا ندعوه لاستكمال بناء جزائر جديدة، كما يريدها الشعب أن تكون”.

كما دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى حشد القوى من أجل أن تكون الانتخابات الرئاسية عرسا للديمقراطية في الجزائر المنتصرة، القوية والسيدة، الوفية لرسالة نوفمبر وعهد الشهداء. وإلى جعل السابع من سبتمبر المقبل يوما تاريخيا، من أجل الجزائر الجديدة، بقيادة رئيسنا الموقر، السيد عبد المجيد تبون..