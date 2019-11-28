الأفلان يندد بتدخل البرلمان الاوروبي في الجزائري

ندد حزب جبهة التحرير الوطني بالتدخل الاوروبي في الجزائري من خلال تصريحات بعض نواب البرلمان الاوروبي.

وأوضح حزب الافلان في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك أن تصريحات بعض نواب البرلمان الاوروبي تعتبر تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للجزائر

كما إعتبرت جبهة التحرير الوطني هذا التدخل بالفعل العدائي الذي لايحترم سيادة وحرية الجزائر وشعبها الابي .

من جهة اخرى اكد حزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر قادرة على تجاوز الوضع الراهن والمضي نحو مرحلة جديدة

كما اشاد الافلان بالدور الفعال الذي يقدمه الجيش في حماية مسيرات الشعب وضمان تحقيق اهدافه.