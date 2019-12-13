الأفلان يهنئ الرئيس تبون ويحيي وعي الجزائريين وجهود الجيش

قدم حزب جبهة التحرير الوطني تهانيه وتبريكاته لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون وتمنى له التوفيق والسداد في مهامه على رأس الدولة.

وقال المكلف بالاعلام في الحزب محمد عماري للنهار اون لاين إن النسبة التي تحصل عليها تبون والتي فاقت 58 بالمائة تؤكد حجم الثقة والتأييد الذي يحضى به الرجل عند الجزائريين.

وهنأ عماري،باسم اطارات ومناضلي الحزب، الشعب الجزائري على حسه الوطني العالي ووعيه الكبير في هذه الظروف الحساسة، حيث جرت الانتخابات في هدوء تام، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لا تشرف مرتكبيها.

وجدد الناطق باسم الأفلان الثناء والإشادة بجهود الجيش الوطني الشعبي و كافة أسلاك الأمن لما يقدمونه من تضحيات جبارة لتأمين البلاد والعباد وفاءاً بالعهد الذي قطعه المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.