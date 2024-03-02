الأفلان يهنىء رئيس الجمهورية على نجاح قمة الغاز بالجزائر 

هنأ حزب جبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على نجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والمصادقة بالإجماع على إعلان الجزائر المُتوِج لها.

وإعتبر الأفلان في بيان له ان هذا الحدث الهام لحظة محورية وتاريخية بالنسبة للدول الاعضاء ومجتمع الطاقة العالمي، في ظل التحول الهائل الذي يشهده العالم في مجال الطاقة.

وأضاف الافلان إن احتضان الجزائر لهذه القمة يعكس دورها وجهودها وسعيها الدائم باعتبارها عضو مؤسس في المنتدى- لتطوير هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام.

وإن نجاح هذا الحدث الهام هو انعكاس لرؤى الجزائر الجديدة الطموحة الهادفة إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة والوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار فى أسواق الطاقة.

وأشاد الأفلان بجهود الجزائر في تعزيز التعاون والحوار بين الدول المنتجة للغاز لضمان تحقيق التوازن فيما بينها وبين الدول المستهلكة، وهو رهان كسبته الجزائر باقتدار من خلال مخرجات هذا المنتدى والتوافقات التي احتواها إعلان الجزائر المتوج للقمة.

وفي الأخير ثمن الأفلان كل ما جاء في إعلان الجزائر الذي توّج أشغال القمة والذي يكرس لتسعة توافقات كبرى، مركزّا على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي.