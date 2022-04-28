الأفلان يُثمن التدابير الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية

تابعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بمجلس الأمة، ببالغ الإهتمام اللقاء الدوري الأخير لرئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية.

والذي أصبح سنة حميدة، دأب عليها رئيس الجمهورية، في تعامله مع رجال السلطة الرابعة، منذ اعتلائه سدة الحكم.

وفي هذا السياق أشادت المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة، في بيان لها، بالتدابير الهامة المتخذة من رئيس الجمهورية،

والتي تشي بالحكامة الرشيدة المنتهجة من طرفه، والتي أخذت نتائجها تنعكس في أداء جميع مؤسسات الدولة.

كما تثمن النهج الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية، بتوفير مناصب عمل قارة للألاف من الشباب، وإعادة بعث مئات المشاريع الاستثمارية المجمدة.

خصوصا الإجراءات الخيرة المتخذة في شأن المنحة الموجهة للشباب البطال، والتي إذا تعبر بحق عن الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لشرائح المجتمع، وفق تعهداته ال 54 التي التزم بها في برنامجه الانتخابي.

كما عبّرت المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة عن تثمينها للتدابير والقرارات الهامة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإنها تدعو كل المسؤولين إلى مرافقة صادقة وملتزمة مع المشروع النهضوي للسيد رئيس الجمهورية.

بالمقابل تندد بقوة بتماطل وتقاعس بعض القطاعات الحكومية في تنفيذ القرارات الرئاسية وكذا البيروقراطية الإدارية التي تسبب في تعطيل المشاريع.

كما تغتنم المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة هذه السانحة، لتهنئة كل عمال الجزائر عشية الاحتفال بعيدهم العالمي.

المصادف للفاتح من ماي، وتسجل بارتياح ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

من خلال تحسين شبكة الأجور مطلع السنة القادمة، وهو ما سيريح الطبقة العاملة ويحسن من القدرة الشرائية.

كما أنه يعتبر عاملا محفزا للعمال على بذل مجهودات جبارة مستقبلا، في كنف الجزائر الجديدة التي يصبو الشعب الجزائري لتحقيق جميع أهدافها.

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