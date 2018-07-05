“الأفلان” يُحيي ذكرى عيدي الاستقلال والشباب السادسة والخمسون

هنّأ حزب جبهة التحرير الوطني بمناسبة الذكرى 56 لعيدي الاستقلال والشباب كافة الشعب الجزائري، بكل مشاعر الفخر والشموخ، المواكبون مسيرة البناء والتعمير.

وجاء في رسالة الحزب، أن الإحتفال بهذا اليوم التاريخي الذّي استعادت فيه البلاد حريّته وكرامة شعبه، كان بفضل شهداء الثورة المظفرة.

بنسائها ورجالها الذين خاضوا ملحمة وطنية كان رصيدها مليون ونصف مليون شهيد.

واختتمت الرسالة بتهاني خاصة لكافة أعضاء المكتب السياسي وإطارات ومناضلي الحزب ورئيسه عبد العزيز بوتفليقة وإلى كافة المجاهدين وكل أفراد الأسرة الثورية.