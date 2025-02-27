الأفلان يجدد تنديده بالحملة العدائية المتواصلة التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر

أصدر حزب جبهة التحرير الوطني “أفلان” بياناً يجدد فيه تنديده بالحملة العدائية المتواصلة التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر.

وأكد “الأفلان” أن الحملة الفرنسية مرفوقة بقرارات تعسفية وتلويح بعقوبات، وآخرها الإجراءات التقييدية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من التأشيرة.

واعتبر “الأفلان”، في البيان ذاته، بأن هذه القرارات غير المبررة تمثل انتهاكا صارخا للتفاهمات الثنائية. وتؤكد مجددا أن فرنسا مستمرة في نهج التصعيد ضد الجزائر.

وأضاف “الأفلان” أن فرنسا مدفوعة بأحقاد استعمارية قديمة. وتغذيها آلة اليمين المتطرف التي تحاول تصفية حساباتها مع الجزائر عبر إجراءات انتقامية بائسة.