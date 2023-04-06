الأقصى: اشتباكات جديدة بين الشرطة الصهيونية والمصلين

تواصل الشرطة الصهيونية، اقتحام ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، صباح اليوم الخميس، لتخلي فلسطينيين قالت إنهم “تحصنوا داخله”.

وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الشرطة وعشرات المصلين الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل المسجد.

وقال الجيش الصهيوني، إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا صواريخ يوم الخميس على جنوب إسرائيل لليوم الثاني في رد على اعتداءات الشرطة الصهيونية على المصلين بالأقصى.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الهجوم الصاروخي في الصباح الباكر والذي قدم من قطاع غزة المحاصر.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد داهمت الأربعاء المسجد الأقصى في القدس.

وأثار الاقتحام، الذي وقع خلال شهر رمضان وعشية عيد الفصح اليهودي، إدانة واسعة نطاق العالم العربي وقلقا لدى البيت الأبيض.

وأدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين والمعتصمين.

ووصفت رئاسة الجمهورية، اقتحام المسجد بالممارسات الإجرامية الوحشية. مضيفة أنها “تمثّل تعديّا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية”.

كما ناشدت الجزائر عبر البيان ذاته، المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية. التي تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين، لاسيما في هذا الشهر الفضيل المبارك.

في حين، أكدت رئاسة الجمهورية، مجدّدا موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة. ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.