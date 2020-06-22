أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن انطلاق الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية الصحراوية في العمل قريبا.

ويعتمد المشروع على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتحديد القدرات الإنتاجية في الجنوب من أجل استغلالها بطريقة مستدامة لتعزيز الإنتاج الفلاحي.

وقال عماري في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد يوم دراسي حول استعمال تطبيقات تكنولوجيا الأقمار الصناعية في تحديد القدرات الإنتاجية في مناطق جنوب البلاد و الهضاب العليا بحضور الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية، فؤاد شهات وإطارات وخبراء الوكالة الفضائية الجزائرية ومدراء المعاهد التقنية ومدير المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والمدير العام للغابات، أن هذا اللقاء يهدف إلى “تحديد ورقة عمل حول استغلال تطبيقات تكنولوجيات الاقمار الصناعية كالصور والخرائط وغيرها من البيانات في تحديد المحيطات الفلاحية التي ستحتضن المشاريع الكبرى في الزراعات الصناعية في هذه المناطق”.

بالإضافة إلى مناقشة التطبيقات المتعلقة بالأقمار الصناعية لتعزيز نظام رقمنة القطاع خاصة فيما يخص أحصاء قطعان المواشي ( الأبقار والغنم و الماعز و الإبل) والعقار الفلاحي والمنتجات الفلاحية، وانعكاسات الحرائق وتحديد المراعي ونقاط التموين بالمياه وغيرها من المجالات والتي تسهم في تعزيز الانتاج الفلاحي الوطني.

وأبرز أنه سيتم من خلال هذا اللقاء التنسيقي مع الوكالة الفضائية الجزائرية “تحضير ورشة وطنية تشارك فيها عدة قطاعات يتم من خلالها مناقشة كل التطبيقات الرقمية المتوفرة وتحيينها ووضع أخرى مطورة من أجل تشكيل رؤية واضحة حول القدرات الموجودة وكيفية استغلالها بشكل مستدام”.