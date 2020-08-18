الأكاديمي بشير ضيف الله يسحب مشاركته من مسابقتین من تنظیم الإمارات بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني

أعلن الأكاديمي الجزائري بشیر ضیف الله الیوم الثلاثاء، عن انسحابه من جائزتین في مجال النقد الأدبي، من تنظيم هيئات إماراتية، على خلفية التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني.

وكتب ضيف الله على حسابه على “فيسبوك”: “قدّمت ترشيحي منذ أكثر من شهر ونصف لجائزتيْ الشيخ زايد “فرع الدرسات النقدية”عن كتابي “العولمة وتحولات الكتابة””، من الورقي إلى الرقمي، والشارقة لنقد الشعر، عن مخطوطي “الحساسية الشعرية العربية الجديدة””.

وأضاف الكاتب: “وعليه، فإنّي أعلنُ سحب ترشّحي من الجائزتين، ومباشرة إجرءات الانسحاب، وهذا الموقف يلزمني وحدي على أن أبقى على تواصل مع أصدقائي الشعراء والروائيين والأكاديميين الإماراتيين بكلّ محبة”.