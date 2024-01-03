الأكثر إنتشارا.. هذه أعراض مُتحور كورونا JN.1

حذرت منظمة الصحة العالمية، من المتحور الجديد لكورونا، والذي أطلقت عليه إسم “جيه إن 1″، معتبرة بأنه متحور مثير للاهتمام والأكثر انتشارا.

وبدأ هذا المتحور، في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، ما أثار الخوف والفزع من تكرار تجربة كوفيد-19 القاسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد JN.1 على أنه “مثير للاهتمام” منفصلاً عن السلالة الأم BA.2.86. وذلك بعد أن كان صُنِّف سابقاً على أنه جزء فرعي من تلك السلالة.

وناشدت المنظمة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة. على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.

وعن المتحور الجديد JN1، فقد وصفه الأطباء بأنه سريع الانتشار، ختصة وأن هذه الفترة من العام تنشط فيها الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا الذي يتجدد في شكل متحورات جديدة.

والمتحور الجديد ينتشر في العالم حاليًا، وخاصة في أمريكا الشمالية ومعظم الدول الأوروبية. كما دخل إلى العديد من الدول العربية ومنها مصر والكويت.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام. مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار، ومثل هذه السلالات تثير قلقا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها.

وطمأنت الصحة العالمية أن متحور كورونا الجديد لا يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة.

وقالت استنادا إلى الأدلة المتاحة، فإن المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها “جي.أن 1” تم تقييمها حاليا على أنها منخفضة.

وJN.1 هو متغير جديد نسبيًا تم اكتشافه في عدد محدود من الحالات في جميع أنحاء العالم. حيث تم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023.

فعالية اللقاح

نصحت منظمة الصحة العالمية، بأخذ اللقاحات لتفادي الإصابة وتخفيف الأعراض. وطالبت بالعودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات الحالية تستمر في توفير الحماية من الإصابات الخطيرة. والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد-19، بما في ذلك JN.1.

أعراض المتحور الجديد JN.1

ومن أعراض المتحور الجديد السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات.

وتغيير حاسة الشم والتذوق، وهذه العلامات تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا الموسمية.