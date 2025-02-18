الأكثر إنتظارا.. رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه الرمضاني

أعلن النجم المصري، رامز جلال، عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الذي يقدمه كل رمضان، ليحمل هذه السنة عنوان “رامز إيلون مصر”.

ونشر الفنان، بوستر البرنامج، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر رامز وهو مرتديًا بزة فضائية مستقبلية وهو يمتطي صاروخًا معدنيًا.

وأرفق المنشور بتعليق جاء فيه: “بسم الله توكلنا على الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم. وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم. وكل سنه وانتوا طيبين بعون الله (رامز ايلون مصر).. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان”.

وأصبحت برامج المقالب لرامز جلال، تُحدث ضجة كبيرة، كل رمضان، حيث تجمع بين الجدل والمتابعة الجماهيرية الواسعة.

ويحافظ البرنامج كل عام على تصدره ‏لقوائم الأعلى مشاهدة سنويًا، مدعومًا بضخامة الإنتاج وتنوع الضيوف.‏

وقدم رامز جلال آخر برامجه “رامز جاب من الآخر” والذي تم عرضه بموسم رمضان 2024. وتتمحور فكرته حول تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير “يربطهما خلاف قديم”، لرصد ردود أفعالهما عند مواجهة بعضهما.