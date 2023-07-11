الأكثر حرا في العالم.. 4 مناطق جزائرية في المراتب الأولى

دخلت 4 مناطق جزائرية، ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما نشره موقع “Eldoradowheather” الدولي المتخصص في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، احتلت مدن جزائرية مراكز متقدمة في قائدة المدن الأكثر حرا في العالم.

ونشر الموقع قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، سجلت أكبر درجات الحرارة في آخر 24 ساعة، حيث جاءت ولاية بسكرة، في المرتبة الأولى بـ48.8 درجة. البويرة 48.4 درجة، الشلف 48.3 درجة، قالمة 48.3 درجة.

4 ولايات شمالية في الخانة الحمراء

ورفعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة مع تسجيل درجات حرارة قياسية. في كل من البليدة، جنوب تيبازة، جنوب الجزائر العاصمة، جنوب بومرداس. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن درجات الحرارة القصوى قد تصل أو تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل . أما درجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 34 و 38 درجة مئوية. وهذا بداية من الساعة 09 سا إلى غاية الساعة 15 سا بعد الزوال.

بن رقطة توضح سبب الموجة الإستثنائية

وأوضحت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها حاليا العديد من مناطق الوطن ترجع إلى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وتوقعت المسؤولة، حسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، أن يتم تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة القصوى بداية من يوم الأربعاء المقبل على المناطق الوسطى.

وقالت بن رقطة أن الوضعية الجوية الحالية تعود إلى مرتفع للضغط الجوي في المستويات العليا. متمركز على شمال الوطن وحوض البحر الأبيض المتوسط عموما. وهو ما يجعل معظم مناطق الوطن معرضة لارتفاع شديد في درجات الحرارة القصوى.