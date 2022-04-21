الأكثر كثافة منذ 20 سنة..الثلج يُغطي إسبانيا
سجلت إسبانيا تساقطا للثلوج و هو الأكثر كثافة منذ 20 سنة حيث غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن 12 منطقة في البلاد أعلنت حالة التأهب القصوى، بسبب سوء الاحوال الجوية يوم الأربعاء في 20 أفريل، إذ غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها.
حيث اعتبرت تساقطات الثلوج الأعلى كثافة خلال أفريل منذ 20 عاما. وبحسب وكالة المرور الإسبانية، لا تزال عشرات الطرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب الثلوج المتراكمة.
كما دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.
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إسبانيا: اعتقال مغربيين وجزائري اعتدوا على ضابط أمن
ألقى عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية، أمس الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص. اثنان من أصل مغربي تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 عامًا، والآخر من أصل جزائري يبلغ من العمر 18 عامًا. بتهمة السطو بالقوة والاعتداء على أحد ضباط أمن.
وحسب الإعلام المحلي الاسباني وقعت الأحداث في حدود الساعة 3:00 مساء أمس. في حي بيري جارو في بالما، عندما كان صاحب الشكوى نائماً داخل مؤسسته. ولاحظ كيف دخل شابان إليها وكانا يفتشان داخلها.
بمجرد أن نهض الرجل ليرى ما كانوا يفعلونه داخل المؤسسة، اعتدوا عليه وهرب الجناة المزعومون بسرعة من المكان. حيثاتصل الطرف المصاب بالشرطة.
بمجرد وصول رجال الشرطة إلى مكان الأحداث، أخبرهم صاحب الشكوى بالمكان الذي لجأوا إليه. والذي كان على ما يبدو مكانًا قريبًا.
وتوجه رجال الشرطة إلى المكان وطرقوا الباب، وشرعوا في القبض عليهم بتهمة السطو بالقوة. في تلك اللحظة، قام شخص ثالث ، وهو المعتقل البالغ من العمر 39 عامًا بمهاجمة أحد رجال الشرطة. وفي ذلك الوقت تم اعتقاله بسبب جريمة الاعتداء على رجل شرطة.