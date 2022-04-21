الأكثر كثافة منذ 20 سنة..الثلج يُغطي إسبانيا

سجلت إسبانيا تساقطا للثلوج و هو الأكثر كثافة منذ 20 سنة حيث غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن 12 منطقة في البلاد أعلنت حالة التأهب القصوى، بسبب سوء الاحوال الجوية يوم الأربعاء في 20 أفريل، إذ غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها.

حيث اعتبرت تساقطات الثلوج الأعلى كثافة خلال أفريل منذ 20 عاما. وبحسب وكالة المرور الإسبانية، لا تزال عشرات الطرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب الثلوج المتراكمة.

كما دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.

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