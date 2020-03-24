كشف مصدر من رئاسة الجمهورية أن أصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه الإجراءات الإستثنائية ستسمح لأصحاب الأكشاك بممارسة نشاطاتهم، بما في ذلك بيع الصحف الوطنية.

كما أضاف ذات المصدر أنه ومن بين الإجراءات الاستثنائية لمجلس الأعلى للأمن، الذي إنعقد أمس، “تقرر الترخيص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء”.

وقال المتحدث أن ذلك من شأنه “ان يسهل على السكان الحصول على المنتجات الغذائية الطازجة”.