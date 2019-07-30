الأكياس البلاستيكية ممنوعة في المخابز قريبا

اتفقت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مع الوزارة على العمل معا لاستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية في المخابز.

بسبب تأثيرها السلبي على صحة الانسان والبيئة ،خاصة وان تحلل مادة البلاستيك يتطلب مدة تصل إلى 400 سنة.

ودعا الحاج الطاهر بولنوار اليوم خلال لقاء جمع ممثلي الجمعية بوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي إلى ضرورة تنظيم أيام تحسيسية ودراسية لحماية البيئة والمحيط بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك.

لتحسيس التجار والمواطنين بأهمية استخدام الأكياس البلاستيكية والمساهمة في حماية البيئة من التلوث و القضاء على ظاهرة انتشار مادة البلاستيك في المساحات الخضراء التي تشوه المناظر الطبيعة .

كما تم بالمناسبة الاتفاق على التعاون في مجال تشجيع النساء والشباب على الاندماج في النشاطات ذات العلاقة بحماية البيئة واستعمال أدوات صديقة للبيئة والمساهمة في ترسيخ الثقافة البيئية وتشجيع نشاطات الحرف والتجارة في مجال جمع النفايات واستغلالها في التحويل والعمل على اشراك المهنيين في عمليات النظافة والرسكلة والتحويل.

وكذا التفكير في برنامج لإنشاء معارض متخصصة لمنتوجات حرفية ذات علاقة بالبيئة و المحيط والنشاطات المرتبطة بها وهذا بتحويل البلاستيك إلى تحف فنية.

وتم الاتفاق على تطبيق العملية في عدد من الولايات كنموذج على أن تعمم في باقي ولايات الوطن مستقبلا.