الألعاب الأولمبية.. إقصاء سيدات المنتخب الوطني للمبارزة من الدور ربع النهائي

تعرضت سيدات المنتخب الوطني سيدات للمبارزة، اليوم السبت، للإقصاء من الدور الربع النهائي لأولمبياد باريس 2024، أمام منافساتهن الفرنسيات.

وسقط الفريق الجزائري سيدات في الدور الربع النهائي لمنافسات سيف الحسام سيدات، بخسارة أمام الفريق الفرنسي سيدات بنتيجة 45-32.

للإشارة، الفريق الجزائري سيدات للمبارزة، سيكتفي باللعب على المراكز الترتيبية في ما تبقى من مشواره في الأولمبياد.