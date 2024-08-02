الألعاب الأولمبية.. الجدافة بن شادلي تختتم المنافسات في المركز 25

إختتمت الجدافة الجزائرية، نهاد بن شادلي، اليوم الجمعة، مشاركتها في منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024، في المركز 25.

وحققت الجدافة بن شادلي، الفوز في السباق الترتيبي نهائي E، في تخصص فردي وزن ثقيل بتوقيت قدره 7:54:25.

للإشارة، ودعت الجدافة الجزائرية، منافسات الأولمبياد، يوم السبت المنصرم، بعد أن أخفقت في التأهل المباشر لربع نهائي منافسة التجذيف في الألعاب الأولمبية.

وهذا بعد أن احتلت الجذافة الجزائرية، المرتبة الخامسة في التصفيات، بالمجموعة الثانية، بتوقيت 8 دقائق و 6 ثواني و 62 جزء من الثانية.