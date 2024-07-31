الألعاب الأولمبية.. الجداف بودينة يتأهل لنهائي الترتيبي C

تأهل الجداف الجزائري سيد علي بودينة، اليوم الأربعاء، إلى النهائي الترتيبي للتجديف 2000 متر، في سباق فردي وزن ثقيل، ضمن منافسات الألعاب الأولمبية.

وسيشارك الجداف بودينة، في السباق الترتيبي، من المركز 13 إلى المركز 18، بعد إحتلاله المركز الثالث بتوقيت 6:57:06.

للإشارة، أقصي الجداف، سيدعلي بودينة، أمس الثلاثاء، من الدور الربع النهائي من منافسات الأولمبياد، في سباق المجموعة الثانية تخصص سكيف فردي، باحتلاله المركز الثامن، بتوقيت قدره 7:06:31.

وسيشارك الجداف، بودينة، يوم السبت 3 أوت، نهائي الترتيبي c، بداية من الساعة 08:52 صباحا، بالتوقيت المحلي.