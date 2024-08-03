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الرياضة

الألعاب الأولمبية.. الجداف بودينة ينهي مشاركته في المركز 18 من أصل 27 مشارك

بقلم فيصل زيان بوزيان
الألعاب الأولمبية.. الجداف بودينة ينهي مشاركته في المركز 18 من أصل 27 مشارك
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أنهى الجداف الجزائري، سيدعلي بودينة، مشاركته في الألعاب الأولمبية ضمن منافسات السكيف الثقيل فردي رجال في المركز 18 من أصل 27 مشارك.

وإختتم الجداف الجزائري، بودينة، اليوم السبت، مشاركته في النهائي الترتيبي c، في المركز السادس، بتوقيت قدره 6:51:99.

للإشارة، أقصي الجداف، سيدعلي بودينة، يوم الثلاثاء المنصرم، من الدور الربع النهائي من منافسات الأولمبياد، في سباق المجموعة الثانية تخصص سكيف فردي، باحتلاله المركز الثامن، بتوقيت قدره 7:06:31.

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