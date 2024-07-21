الألعاب الأولمبية.. الرياضيون الجزائريون يصلون تباعا إلى باريس

بدأ الرياضيون الجزائريون، منذ أمس السبت، الالتحاق بالعاصمة الفرنسية باريس، تحسبا للمشاركة في الألعاب الأولمبية، المقررة ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024.

والتحق الفوج الأول صبيحة أمس السبت، بمقر اقامتهم في القرية الأولمبية بباريس، والتي تزينت بالراية الوطنية تمهيدا لاستقبال ممثلي الجزائر.

وتعلق الأمر بكل من روميساء بوعلام، حجيلة خليف، إيمان خليف، (الملاكمة)، نهاد بن شادلي (التجديف)، كارول ديانا بوزيدي (الكانوي كياك). كسيلة معمري، ثنينة معمري (البادمنتون)، ليندة لغرايبي (تنس الطاولة)، جواد صيود (السباحة).

بينما حل عصر ذات اليوم، بالقرية الأولمبية، الفوج الثاني من الوفد القادم من الجزائر والذي ضم لغرايبي، ومدربها مقران بوكرمان، وحسين ربيعي، مدرب مهدي بولوسة. لاعب تنس الطاولة، وأحسن حليم جيتلي، مدرب البادمنتون، وأعضاء من الطاقم الطبي، إلى جانب إداريين.