الألعاب الأولمبية.. الشقيقان معمري يسقطان في افتتاح منافسة “البادمينتون”

فشل الشقيقان كسيلة وتنينة معمري، في تحقيق الفوز، خلال افتتاح منافسات الريشة الطائرة “البادمينتون”، ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسقط الممثلان الوحيدان لـ “البادمينتون” الإفريقي والعربي، في أولمبياد باريس، أمام الثنائي الكوري والمصنف الثالث عالميا، شاي يو جونغ، وسيو سونغ جاي.

وانهزم الشقيقان معمري، أمام الثنائي الكوري، بنتيجة شوطين من دون مقابل، اليوم السبت، بواقع 21-10 و21-07.

وسيخوض الثنائي الجزائري، غدا الأحد 28 جويلية، ثاني لقاءاته في الدورة الأولمبية، حينما يواجه الثنائي التايلاندي. قبل ملاقاة الثنائي الهولندي في اليوم الموالي في آخر المباريات.