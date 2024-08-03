الألعاب الأولمبية.. الفريق النسوي للمبارزة يختتم مشواره في المركز الثامن

إختتم الفريق الجزائري النسوي، اليوم السبت، مشاركته في منافسة المبارزة ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024، في المركز الثامن.

وهذا بعد أن تعرض الفريق الجزائري، اليوم السبت، لهزيمتين أمام إيطاليا بنتيجة 45-27 وأمام فرنسا بنتيجة 45-32، و أمام المنافس الأمريكي بنتيجة 45 مقابل 28 ضمن المباريات الترتيبية لمنافسات سيف الحسام سيدات.

وسجلت كل من اللاعبة سوسن بوضياف 12 نقطة، و بلكبير كوثر 10 نقاط، و كحلي زهرة سجلت 5 نقطة.