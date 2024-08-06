الألعاب الأولمبية.. المصارعة إبتسام دودو تتأهل للأدوار الإستدراكية

تمكنت المصارعة الجزائرية، إيمان دودو، اليوم الثلاثاء، من التأهل للأدوار الإستدراكية، ضمن منافسة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وهذا بعد تأهل المصارعة الأمريكية هيلدبراندت سارة، الى نهائي 50 كلغ سيدات مامكن المصارعة الجزائرية، من لعب الأدوار الإستدراكية غدا الأربعاء.

للإشارة، خسرت المصارعة الجزائرية، أمام المصارعة الأمريكية، في دور ثمن النهائي، بنتيجة 10/0، صبيحة اليوم الثلاثاء.