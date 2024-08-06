الألعاب الأولمبية.. المصارع أوكالي يتأهل للدور الإستدراكي

ضمن المصارع الجزائري، عبد الكريم أوكالي، اليوم الثلاثاء، تأهله للدور الإستدراكي في تخصص المصارعة الإغريق رومانية، للعب على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

ويأتي تأهل المصارع الجزائري، إلى الدور الإستدراكي، بعد تأهل المصارع الياباني، كوازاكا ناو إلى نهائي فئة وزن 77 كلغ.

للإشارة، سبق للمصارع أوكالي، أن خسر أمام منافسه الياباني، كوزاكا ناو، بنتيجة 9-0 ضمن منافسات الدور الأول وزن 77 كلغ، صبيحة اليوم الثلاثاء.