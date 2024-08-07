الألعاب الأولمبية.. المصارع غايو يتأهل للدور الإستدراكي

تمكن المصارع الجزائري، غايو إسحاق، اليوم الأربعاء، من التأهل إلى الدور الإستدراكي تخصص مصارعة إغريق رومانية، ضمن منافسات الأولمبياد.

وجاء تأهل المصارع الجزائري، غايو، للمنافسة على الميدالية البرونزية، بعد تأهل المصارع الإيراني، إسماعيلي سيد، إلى الدور النهائي، لوزن 67 كلغ.

للإشارة، خسر المصارع الجزائري، غايو، صبيحة اليوم، أمام المنافس الإيراني، بنتيجة 10-0، في دور ثمن النهائي من منافسات المصارعة.