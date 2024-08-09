الألعاب الأولمبية.. المنتخب الإسباني يكتسح نظيره الفرنسي بخماسية ويحقق الميدالية الذهبية

تمكن المنتخب الإسباني لأقل من 23 سنة، اليوم الجمعة، من الفوز أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 4 مقابل 3، والتتويج بالميدالية الذهبية.

واكتفى المنتخب الفرنسي، بالميدالية الفضية، ضمن نهائي منافسة تخصص كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

ودخل المنتخب الإسباني، مواجهة النهائي، التي إحتضنها ملعب “بارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية باريس، أمام منافسه الفرنسي، بقوة، وتمكن من إنهاء الشوط الأول بالتقدم 3/1 لصالحه.

رغم تقدم “الديكة في النتيجة، عن طريق اللاعب، في الدقيقة 11 من الشوط الأول. ليعود المنتخب الإسباني بعدها في النتيجة، ويتمكن من تسجيل هدفين، عن طريق لوبيز في الدقيقتين 18 و 25 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 28 وسع اللاعب، بايينا، الفارق لصالح الإسبان، لتصبح 3 أهداف مقابل هدف، واستمر تقدم المنتخب الإسباني، لغاية الدقيقة 79، بعد أن قلص اللاعب أكليوش، الفارق لصالح الفرنسين، وفي آخر لحظات الشوط الثاني، عدل المهاجم الفرنسي، ماتيتا، النتيجة لصالح منتخب بلاده.

واحتكم الفريقين، بعدها إلى الأشواط الإضافية، أضاف لاعب الجناح، سيرجيو كاميلو، الهدف الرابع لصالح المنتخب الإسباني، في الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول، وفي الدقيقة 120+، أطلق ذات اللاعب، رصاصة الرحمة على الفرنسيين، وأحرز الهدف الخامس لصالح بلاده.